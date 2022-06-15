Илья Авербух: «Почему Самоделкину не включили в состав? Не знаю. Мне кажется, кто сейчас включен – это все относительно»

Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал состав сборной России по фигурному катанию на предстоящий сезон.
Серебряный призер первенства России среди юниоров Софья Самоделкина не вошла в состав взрослой команды.
«Почему Самоделкину не включили в состав? Не знаю. Мне кажется, все очень относительно. Новый сезон, и он начинается с первых турниров, которые будут на этапах Гран-при России.
Кто сейчас включен – это все относительно. В данной ситуации это мотивация для всех тех, кто не попал в состав сборной России», – сказал Авербух.
Валиева, Трусова, Щербакова, Муравьева, Петросян и Туктамышева вошли в основной состав сборной России, Косторная, Усачева, Хромых – в резерв