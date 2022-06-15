Илья Авербух: «Почему Самоделкину не включили в состав? Не знаю. Мне кажется, кто сейчас включен – это все относительно»

Хореограф, постановщик ледовых шоу прокомментировал состав сборной России по фигурному катанию на предстоящий сезон.

Серебряный призер первенства России среди юниоров не вошла в состав взрослой команды.

«Почему Самоделкину не включили в состав? Не знаю. Мне кажется, все очень относительно. Новый сезон, и он начинается с первых турниров, которые будут на этапах Гран-при России.

Кто сейчас включен – это все относительно. В данной ситуации это мотивация для всех тех, кто не попал в состав сборной России», – сказал Авербух.

Валиева, Трусова, Щербакова, Муравьева, Петросян и Туктамышева вошли в основной состав сборной России, Косторная, Усачева, Хромых – в резерв