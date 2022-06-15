Тарасова о составе сборной России: «Все честно, справедливо. Невключение Самоделкиной? У нее выдающийся тренер, позвоните ему и спросите»

Заслуженный тренер СССР прокомментировала состав сборной России по фигурному катанию.

«Все честно. Это же все честно. Выбрали на основе результатов чемпионата страны», – сказала Тарасова.

«Почему я должна быть удивлена составу сборной России на следующий сезон? Все справедливо.

Что касается невключения Самоделкиной, то у нее выдающийся тренер, позвоните ему и спросите, почему его ученица не попала в состав», – цитирует Тарасову «Чемпионат».

Валиева, Трусова, Щербакова, Муравьева, Петросян и Туктамышева вошли в основной состав сборной России, Косторная, Усачева, Хромых – в резерв

Новая сила в фигурном катании: раньше к Соколовской приходили заканчивать, но благодаря Кондратюку (и Самоделкиной?) все изменилось