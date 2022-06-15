Тарасова о составе сборной России: «Все честно, справедливо. Невключение Самоделкиной? У нее выдающийся тренер, позвоните ему и спросите»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала состав сборной России по фигурному катанию.

«Все честно. Это же все честно. Выбрали на основе результатов чемпионата страны», – сказала Тарасова. 

«Почему я должна быть удивлена составу сборной России на следующий сезон? Все справедливо.

Что касается невключения Самоделкиной, то у нее выдающийся тренер, позвоните ему и спросите, почему его ученица не попала в состав», – цитирует Тарасову «Чемпионат».

Валиева, Трусова, Щербакова, Муравьева, Петросян и Туктамышева вошли в основной состав сборной России, Косторная, Усачева, Хромых – в резерв

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