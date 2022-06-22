Бенуа Ришо: «Дэвис и Смолкин – молодой и многообещающий дуэт, который хочет раздвинуть границы фигурного катания. Полагаю, они обратились ко мне именно поэтому»

Французский хореограф рассказал о работе с российскими танцорами на льду и .

Ришо поставил Дэвис и Смолкину программу для нового сезона.

«Эта программа про Глеба и Диану — про эту пару, их историю и индивидуальные характеры. Когда вы создаете что-то, связанное с исполнителями, это всегда делает постановку правдивой, эмоциональной и подлинной. Она не выглядит поверхностной. Думаю, наш творческий процесс помог фигуристам выйти за рамки того, что они привыкли делать. Они поняли, что могут открыть не одну дверь, а тысячу дверей. У них есть уникальный дух, который проявляется в программе.

Я не хочу раскрывать все секреты постановки, так как она принадлежит исполнителям. Я лишь помог воплотить идею в жизнь. Единственное, что я могу сказать: танец о самих фигуристах.

Я увидел, что этот молодой и многообещающий дуэт хочет раздвинуть границы фигурного катания. Полагаю, они обратились ко мне именно поэтому, — ведь я разделяю такой интерес.

Глеб и Диана просто феноменальны! Они в отличной спортивной форме, причем не по отдельности: индивидуальные способности каждого работают вместе, чтобы создать нечто еще более мощное. С художественной точки зрения они исключительны. Еще мне нравится, что фигуристы живут реальностью: для меня быть на связи с реальностью — означает понимать, что вам нужно делать и когда вам нужно подтолкнуть себя в другом направлении.

Диана и Глеб имеют все, о чем можно мечтать в паре. Они трудолюбивы, слушают и широко мыслят, смотрят в направлении, отличном от других фигуристов. Я бы сказал, это удивительно для танцев на льду. Мне кажется, все хотят выглядеть одинаково, а эта пара — нет.

Будет ли полезен Диане и Глебу вариант перехода в сборную США? У меня нет комментариев по этому вопросу. Я хореограф, и мое внимание сосредоточено исключительно на создании лучшей хореографии для этого дуэта. Для меня не имеет значения, за какую страну выступают фигуристы. Я просто открыл для себя двух очаровательных людей с прекрасным внутренним миром», – сказал Ришо.