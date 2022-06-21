Загитова рассказала об опухающих глазах после сна: «Иногда бывает такое, что вообще не вижу ничего»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о проблемах с глазами.

«Под последним постом было очень много комментариев о том, что с моим лицом. Я хочу сказать, что на протяжении уже четырех лет иногда по каким-то непонятным дням я просыпаюсь – и у меня глаза просто опухшие. Иногда бывает такое, что я вообще не вижу ничего. Сегодня как раз был такой день.

Я вроде уже проверялась у многих врачей, но непонятно, с чем это связано. Подскажите, может, у вас так же?

Это еще лучший мой вариант», – рассказала Загитова.