Татьяна Тарасова: «К мнению Лакерника всегда будут прислушиваться в ISU, потому что он профессиональный человек»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU ФФКР Александр Горшков Александр Лакерник Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит прислушиваться к мнению Александра Лакерника, который из-за возрастных ограничений не смог принять участие в выборах на пост вице-президента организации. 

10 июня Лакерник был избран почетным вице-президентом ISU.

«Конечно, к мнению Лакерника продолжат прислушиваться. К его мнению всегда прислушивались и будут прислушиваться, потому что он профессиональный человек.

Думаю, у нас у всех такое отношение к Лакернику», – сказала Тарасова.

Также Тарасова согласилась со словами главы ФФКР Александра Горшкова о том, что российская делегация сделала максимум возможного во время конгресса ISU. «Это точно», – отметила она. 

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