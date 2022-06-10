Татьяна Тарасова: «К мнению Лакерника всегда будут прислушиваться в ISU, потому что он профессиональный человек»

считает, что Международный союз конькобежцев ( ) продолжит прислушиваться к мнению , который из-за возрастных ограничений не смог принять участие в выборах на пост вице-президента организации.

10 июня Лакерник был избран почетным вице-президентом ISU.

«Конечно, к мнению Лакерника продолжат прислушиваться. К его мнению всегда прислушивались и будут прислушиваться, потому что он профессиональный человек.

Думаю, у нас у всех такое отношение к Лакернику», – сказала Тарасова.

Также Тарасова согласилась со словами главы ФФКР Александра Горшкова о том, что российская делегация сделала максимум возможного во время конгресса ISU. «Это точно», – отметила она.