Радионова об экспериментах Косторной с имиджем: «Не думаю, что Алена хочет привлечь внимание к себе. Она – человек, которому хочется пробовать что-то новое»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова рассказала, как тренер Елена Буянова отреагировала на изменение имиджа Алены Косторной.

В конце мая Косторная сделала новую прическу – рыжие кудри.

«Рыжие волосы были неожиданностью для всех. Особенно, когда Алена пришла в день рождения Елены Германовны Буяновой. Елена Германовна удивилась и сказала: «Вот это подарок ты мне сделала!»

Но я не думаю, что Алена хочет привлечь таким образом внимание к себе. Она сама по себе такой человек, которому хочется пробовать что-то новое, развиваться, экспериментировать. Ей это интересно, в этом ее характер.

Мы с ней разговаривали на данную тему. В этом плане мы с ней абсолютно разные. Я, например, не решилась бы на такие эксперименты по смене цвета волос или на какие-нибудь татуировки», – сказала Радионова.

А вы успеваете за сменой имиджа Косторной? За год красилась в фиолетовый и красный, теперь у нее рыжие кудри