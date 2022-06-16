«Пока пудинг не съешь – не поймешь, хорош ли он. Ответ появится уже в ходе сезона». Лакерник о влиянии реформ ISU на судейство

Бывший вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о том, как последние реформы в фигурном катании повлияют на судейство.

Ранее на конгрессе ISU было принято несколько нововведений, в том числе уменьшение числа компонентов с пяти до трех.

– Во-первых, изменений в работе судей гораздо меньше. Во-вторых, все готово к их обучению. Подготовлена серия видеопрезентаций, которые получат все страны-члены ISU. Через несколько дней начнется процесс обучения и подготовки к следующему сезону.

– Успеют судьи обучиться всему необходимому до начала сезона?

– Есть такая английская поговорка: пока пудинг не съешь – не поймешь, хорош ли он. Так что ответ появится уже в ходе сезона, но заранее до первых соревнований судьи все необходимые материалы получат, чтобы успеть их почитать и изучить, – отметил Лакерник.

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