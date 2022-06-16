Александр Лакерник: «ISU прошел период пандемии, сумев сохранить многие международные соревнования. Надеюсь, пандемийный режим больше не возобновится»

Бывший вице-президент Международного союза конькобежцев ( ) подвел итоги своей работы на посту и сообщил, что намерен продолжить работу по развитию фигурного катания.

«Работы было много, и я не из ленивых людей, делал, что в моей должности было положено. Считаю важным, что мы прошли период пандемии, сумев сохранить многие международные соревнования, проводя тренировочные лагеря, сборы. Несмотря на то, что ковид преследовал всю спортивную семью, ISU выдержал, справился и сейчас выходит из пандемийного режима, который, надеюсь, больше не возобновится. А расставаться с фигурным катанием я не собираюсь.

Могу отметить реформы судейской системы – она все время видоизменяется, чтобы более справедливо отражать уровень катания спортсменов. Более логичной стала «таблица сложности», в GOE перешли к шкале «от -5 до +5», последнее, что при мне принял конгресс, – это переход от пяти компонентов к трем.

Мы провели большую работу над организацией онлайн-соревнований, которые в условиях пандемии позволяли хоть как-то закрывать сезон. Если нельзя путешествовать, можно соревноваться хотя бы онлайн, и мы показали жизнеспособность такой системы, ее возможности и ее трудности. Да, она не предполагается как альтернатива настоящим соревнованиям, но как дополнение вполне может быть.

Немало было сделано и по линии комиссии по развитию, были созданы новые формы проведения работы со спортсменами, это не только традиционные стипендии и сборы для спортсменов, но и создание центров по развитию видов спорта ISU, онлайн-работа, система «приезжающих тренеров» и другое.

Особенно я отметил бы хорошее взаимодействие между техническими комитетами и советом ISU. Ну и, конечно, проведение Олимпиады в Пекине, которая, несмотря на пандемию, прошла на очень хорошем уровне. Так что как мог старался, работал», – сказал Лакерник.

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