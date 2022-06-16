Лакерник о повышении возрастного ценза: «Выводы делать рано – нужно понять, какими окажутся последствия. Пройдет несколько лет, пока мы осмыслим, что это такое»

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Бывший вице-президент Международного союза конькобежцев (ISUАлександр Лакерник подвел итоги конгресса организации, прошедшего в июне на Пхукете.

«Считаю, что на этом конгрессе был ряд положительных моментов. За исключением последнего дня, который, на мой взгляд, был излишне политизирован, он прошел в деловой обстановке и не был подвержен эмоциям, по крайнем мере, в открытом виде. Мы занимались тем, чем и должны, – развитием нашего вида спорта. Принципиально был важен допуск на конгресс и возможность избрания для представителей всех стран, так и произошло», – сказал Лакерник.

Также чиновник прокомментировал решение о поэтапном повышении возрастного ценза до 17 лет.

«Выводы делать рано – нужно понять, какими окажутся его последствия. Повышение будет постепенным, несколько лет пройдет, пока мы осмыслим, что это такое и каковы будут последствия для разных стран. И тогда можно будет продолжать беседу на эту тему.

Также немаловажное решение – это уменьшение числа компонентов с пяти до трех, что облегчит работу судей. Решение было принято после длинных дебатов и начинает действовать немедленно. Первые соревнования сезона начнут проводиться уже в этом формате.

Важное изменение – новый формат проведения чемпионатов мира среди взрослых с сезона-2024/25. Он расширит количество участников турнира.

Конгресс обсуждал принципиальный вопрос разделения бригады на судей по элементам и судей по компонентам. Конгресс решил, что предложение недостаточно опробовано, чтобы его можно было сходу принимать. Принята резолюция о продолжении изучения вопроса и проведении тестовых соревнований в таком формате, чтобы потом обсуждать, как это все работает», – отметил Лакерник.

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