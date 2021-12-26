Лакерник об оценках Трусовой и Щербаковой за компоненты: «Судья действительно ошибся, но незначительно. Эти 0,25 балла ничего не меняют»

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) отреагировал на то, что судья Алексей Двойников нарушил правила оценивания компонентов при выставлении баллов в женской произвольной программе на чемпионате России.

Специалист поставил и по 9,75 балла за представление и интерпретацию музыки. При этом обе спортсменки упали во время прокатов: Щербакова не справилась с четверным флипом, Трусова – с четверным тулупом.

По правилам выставления оценок за компоненты в случае падения или другой серьезной ошибки максимальная оценка за эти два компонента не может превышать 9,50 балла.

«В международных правилах это положение есть, но это не правило, а коммюнике ISU, такая добавка к правилам. В принципе она может носить рекомендательный характер.

Не надо нарушать положений, но тут Двойников действительно ошибся, но незначительно: поставил 9,75, а 9,5 уже имел право ставить.

В коммюнике содержатся такие указания, но раз арбитр не обратил на это внимание, коллегия судей, видимо, это учтет.

Но, честно, кардинально эти 0,25 ничего не меняют: результаты соревнований изменился бы на какие-то десятые, но места не поменялись бы даже в произвольной. Между девушками достаточно большие разрывы по баллам», – сказал Лакерник.

Один из судей чемпионата России нарушил правила оценивания компонентов при выставлении баллов Щербаковой и Трусовой