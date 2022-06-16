Рафаэль Арутюнян: «Разговоры о том, что реформы убьют российское фигурное катание, беспочвенны. Найдут способ адаптироваться к любым правилам»

Теги сборная России Рафаэль Арутюнян ISU Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Американский тренер Рафаэль Арутюнян рассказал, как последние реформы повлияют на российское фигурное катание.

На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) было, в частности, принято решение о поэтапном повышении возрастного ценза до 17 лет.

«Разговоры о том, что эти реформы убьют российское фигурное катание, беспочвенны. У российского фигурного катания такой потенциал, что всегда найдут способ адаптироваться к любым правилам.

В последние дни все чаще вспоминают о Лизе Туктамышевой. Мол, и в 25 можно продолжать выступать и даже осваивать новые элементы.

Безусловно, реформы повлияют прежде всего на функционеров. В меньшей степени – на тренеров. Как именно, покажут ближайшие сезоны. То, что произошло, не могло не произойти», – сказал Арутюнян.

Никто не вредит фигурному катанию сильнее, чем ISU: лицемерие с чемпионами, метания в правилах, фокусы с судейством

Почему в поднятии ценза до 17 лет нет ничего трагичного – ни для фигурного катания, ни для России

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