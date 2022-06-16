Рафаэль Арутюнян: «Разговоры о том, что реформы убьют российское фигурное катание, беспочвенны. Найдут способ адаптироваться к любым правилам»

Американский тренер рассказал, как последние реформы повлияют на российское фигурное катание.

На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) было, в частности, принято решение о поэтапном повышении возрастного ценза до 17 лет.

«Разговоры о том, что эти реформы убьют российское фигурное катание, беспочвенны. У российского фигурного катания такой потенциал, что всегда найдут способ адаптироваться к любым правилам.

В последние дни все чаще вспоминают о Лизе Туктамышевой. Мол, и в 25 можно продолжать выступать и даже осваивать новые элементы.

Безусловно, реформы повлияют прежде всего на функционеров. В меньшей степени – на тренеров. Как именно, покажут ближайшие сезоны. То, что произошло, не могло не произойти», – сказал Арутюнян.

Никто не вредит фигурному катанию сильнее, чем ISU: лицемерие с чемпионами, метания в правилах, фокусы с судейством

Почему в поднятии ценза до 17 лет нет ничего трагичного – ни для фигурного катания, ни для России