Рафаэль Арутюнян: «Разговоры о том, что реформы убьют российское фигурное катание, беспочвенны. Найдут способ адаптироваться к любым правилам»

Американский тренер Рафаэль Арутюнян рассказал, как последние реформы повлияют на российское фигурное катание.
На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) было, в частности, принято решение о поэтапном повышении возрастного ценза до 17 лет.
«Разговоры о том, что эти реформы убьют российское фигурное катание, беспочвенны. У российского фигурного катания такой потенциал, что всегда найдут способ адаптироваться к любым правилам.
В последние дни все чаще вспоминают о Лизе Туктамышевой. Мол, и в 25 можно продолжать выступать и даже осваивать новые элементы.
Безусловно, реформы повлияют прежде всего на функционеров. В меньшей степени – на тренеров. Как именно, покажут ближайшие сезоны. То, что произошло, не могло не произойти», – сказал Арутюнян.
Никто не вредит фигурному катанию сильнее, чем ISU: лицемерие с чемпионами, метания в правилах, фокусы с судейством
Почему в поднятии ценза до 17 лет нет ничего трагичного – ни для фигурного катания, ни для России