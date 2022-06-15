Гербольдт о составе сборной России: «Распределение мест происходит по результатам чемпионата страны. Все закономерно»

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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт заявила, что считает справедливым состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/23.

«Насколько я знаю, распределение мест происходит по результатам чемпионата России.

Петросян и Муравьева были выше Хромых, так что тут все логично. Самарин был выше Игнатова на чемпионате России, так что почему должно быть по-другому? Все закономерно», – сказала Гербольдт.

Валиева, Трусова, Щербакова, Муравьева, Петросян и Туктамышева вошли в основной состав сборной России, Косторная, Усачева, Хромых – в резерв

Кондратюк, Коляда, Мозалев, Семененко, Самарин и Гуменник вошли в основу сборной России, Алиев, Ерохов и Игнатов – в резерве

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