Министр спорта Татарстана о Загитовой и Воронкове: «Любовь побеждает все, дай бог, у них получится»

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался об отношениях олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой и хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Воронкова. 

«Любовь побеждает все, дай бог, у них получится. Насколько я знаю, официально об отношениях они не заявляли, об этом писали только в СМИ.

Это великолепные спортсмены, имеющие отношение к Татарстану, к Казани.

Если они станут полноценной парой, обязательно свяжемся с ними и будем как-то обсуждать вопрос сотрудничества в рамках популяризации спорта в республике», – сказал Леонов. 

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