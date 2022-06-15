Министр спорта Татарстана о Загитовой и Воронкове: «Любовь побеждает все, дай бог, у них получится»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался об отношениях олимпийской чемпионки по фигурному катанию и хоккеиста Дмитрия Воронкова.

«Любовь побеждает все, дай бог, у них получится. Насколько я знаю, официально об отношениях они не заявляли, об этом писали только в СМИ.

Это великолепные спортсмены, имеющие отношение к Татарстану, к Казани.

Если они станут полноценной парой, обязательно свяжемся с ними и будем как-то обсуждать вопрос сотрудничества в рамках популяризации спорта в республике», – сказал Леонов.