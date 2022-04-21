высказался о фотосессии Евгении Медведевой для журнала Maxim.

«Осуждают Медведеву завистники и старые деды. Каждый сам определяет час потехи. Если женщине что-то не дать, то она подойдет и возьмет сама. Если женщина хочет фотосессию, то пусть пойдет и снимется. Нужно жить в реальности.

Обращать внимание на интернет-троллей надо с оговоркой. Сильному человеку такие вещи не мешают. Если на хайп у тебя час, а 23 часа на спорт, тренировки и восстановление, то все это только в радость», – сказал комментатор «Матч ТВ» о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию.

Журнал Maxim показал новые кадры с фотосессии Евгении Медведевой