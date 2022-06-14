Тарасова о словах министра спорта Украины: «Нас не волнует, будут они бойкотировать соревнования или нет. У нас свои понятия о духе и чести, о родине, о профессии»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном бойкоте украинских спортсменов в отношении сборных России.

Ранее Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил о готовности бойкотировать соревнования с участием россиян.

«Нам какое дело, что они там придумывают? Это их (украинцев) вопрос. Мы понимаем, что происходит? Понимаем. Мы будем участвовать? Будем.

Нас абсолютно не волнует, будут они бойкотировать соревнования или нет. Они – не мы, а мы – не они. У нас свои понятия о духе и чести, о родине, о профессии, которой занимаешься столько лет подряд.

Где будут нас принимать, мы будем там участвовать», – отметила Тарасова.

Министр спорта Украины: «В случае допуска России и Беларуси к участиям в соревнованиях украинские спортсмены готовы бойкотировать их»