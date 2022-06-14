Елизавета Туктамышева: «На сборах тренеры не дают расслабиться: лед, ОФП, разминки, заминки и даже бег с парашютом»

Чемпионка мира рассказала о сборах в Кисловодске.

«Есть несправедливость в том, что даже самый заслуженный отдых все равно заканчивается потерей практически всей формы, и потом надо все заново нарабатывать.

Обычно мы начинаем тренировки в Кисловодске, и горы это отличное место, чтобы прийти в себя, главное – хорошо распределить нагрузку, чтобы при возвращении в город не было сильной ямы.

Тренеры не дают расслабиться: лед, ОФП, разминки, заминки, СФП и даже бег с парашютом», – написала Туктамышева в соцсети.