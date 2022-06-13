Совет ISU планировал предложить повысить возрастной ценз в фигурном катании еще в 2020-м («Матч ТВ»)

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) планировал выдвинуть предложение о повышении возрастного ценза в фигурном катании еще в 2020 году.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

На тот момент с инициативой поднять минимальный возраст для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет выступала Норвегия. Совет ISU планировал выдвинуть собственное предложение, которое перекрывало бы норвежское, но от этой идеи решили временно отказаться.

В итоге предложение совета попало в повестку конгресса ISU, который прошел в июне 2022 года на Пхукете. Там было принято решение о поэтапном повышении возрастного ценза с 15 до 17 лет.

Почему в поднятии ценза до 17 лет нет ничего трагичного – ни для фигурного катания, ни для России