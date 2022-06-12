Бестемьянова о возможной смене гражданства фигуристами: «Переход возможен у спортсменов из второго эшелона. Первого это не коснется»

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о том, начнут ли российские спортсмены менять гражданство в ситуации отстранения от международных турниров.
Ранее конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов до дальнейшего уведомления.
«Не думаю, что это будет способствовать смене спортивного гражданства. Всегда кто-то в конце сезона переходил, потому что у нас большое количество спортсменов.
Кто-то понимал, что никогда не попадет на чемпионаты Европы и мира. В данной ситуации переход возможен у спортсменов из второго эшелона, первого это не коснется. Не думаю, что члены сборной будут метаться», – сказала Бестемьянова.