Бестемьянова о возможной смене гражданства фигуристами: «Переход возможен у спортсменов из второго эшелона. Первого это не коснется»

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду поделилась мнением о том, начнут ли российские спортсмены менять гражданство в ситуации отстранения от международных турниров.

Ранее конгресс Международного союза конькобежцев ( ) продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов до дальнейшего уведомления.

«Не думаю, что это будет способствовать смене спортивного гражданства. Всегда кто-то в конце сезона переходил, потому что у нас большое количество спортсменов.

Кто-то понимал, что никогда не попадет на чемпионаты Европы и мира. В данной ситуации переход возможен у спортсменов из второго эшелона, первого это не коснется. Не думаю, что члены сборной будут метаться», – сказала Бестемьянова.