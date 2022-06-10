Олимпийский чемпион Букин: «Политика затмила последние Игры, стало совсем грязно. Но русского человека им не понять, нас не опустишь, мы только крепчаем»

Олимпийский чемпион 1988 года в танцах на льду Андрей Букин поделился мнением об отстранении россиян от международных стартов.

«К сожалению, политика затмила последние две Олимпиады, и к этому готовились. В Пхенчхан не поехали многие наши спортсмены, в Пекине был устроен скандал с Валиевой, и все это было подготовлено заранее, и на летних Олимпиадах наших спортсменов унижали, отобрав у них гимн и флаг.

Но русского человека им не понять, нас не опустишь, мы только крепчаем от этого. Абсолютным позором стало отстранение русских и белорусских паралимпийцев от Игр в Пекине, каждый из них герой, и что с ними сделали?

В 80-м году, когда наши войска вошли в Афганистан, американцы бойкотировали Олимпиаду в Москве. В том же году мы с Наташей (Бестемьяновой) выступили на наших первых Играх в Лейк-Плэсиде – были демонстрации, за нами следили постоянно из ЦРУ, чтобы провокаций не было, но с Олимпиады нас не сняли. Мы потом не поехали в Лос-Анджелес.

Но сегодня все это стало совсем грязно. Спорт не может быть политичным, не надо его таким делать. И ваши, и наши спортсмены добиваются успеха, безусловно поднимая уровень страны в общественном мнении. Но не более того», – сказал Букин.

Бестемьянова и Букин – любимый дуэт Тарасовой: больше 40 лет вместе (хотя не пара), выиграли Олимпиаду с третьей попытки и даже не улыбнулись