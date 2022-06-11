Иван Букин: «Ритм-танец еще не готов, ищем музыку. Поменялось много правил, ищем, что добавить, как можно изменить программу»

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, рассказал о постановке ритм-танца к следующему сезону.

«Ритмический танец еще не готов, ищем музыку. Поменялось много правил, ищем, что можно добавить, как можно изменить программу.

Мы привыкли что есть обязательный танец, сейчас его нет, есть хореодорожка, будем смотреть, будем ставить», – заявил Букин.

«Я думаю, мы заедем [на сбор в Новогорске] 27-го числа, когда он закончится, не знаю. Мы уедем на шоу в Сочи, продолжать будем кататься там», – сказал фигурист.

Главные итоги конгресса ISU: подняли возрастной ценз в женском катании до 17 лет, отстранение России осталось в силе, Лакерник покинул пост вице-президента