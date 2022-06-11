Тренер Сергей Давыдов заявил, что не собирается покидать Россию ради работы за границей.

«На слухи о моем отъезде реагирую с удивлением. Отвечу однозначно — нет. Более того, никогда даже не размышлял на эту тему.

В пандемию мы вынужденно перешли на онлайн, и спортсмены из разных уголков планеты присоединялись к моим занятиям. Странно, что онлайн-работа дает повод фантазировать на тему перехода меня из онлайн в офлайн и уж тем более не в России.

Мой дом здесь, моя семья, моя работа. Я никогда не пробовал и не хочу жить в другой стране. Не уезжал, не уезжаю и не собираюсь уезжать. А подогревать интерес кривотолками — сомнительное удовольствие», – сказал Давыдов.