Софья Самоделкина: «Хотела бы поблагодарить Давыдова и его команду за те годы, которые мы провели вместе. Всегда буду ценить опыт, который мне дали»

Российская фигуристка поблагодарила своего бывшего тренера .

В апреле стало известно, что спортсменка перешла в группу .

«Хотела бы поблагодарить Сергея Дмитриевича Давыдова и его команду за те годы, которые мы провели вместе. Я всегда буду ценить тот опыт, который мне дали. С уважением, Софья Самоделкина», – написала фигуристка.

Новая сила в фигурном катании: раньше к Соколовской приходили заканчивать, но благодаря Кондратюку (и Самоделкиной?) все изменилось