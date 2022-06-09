Софья Самоделкина: «Хотела бы поблагодарить Давыдова и его команду за те годы, которые мы провели вместе. Всегда буду ценить опыт, который мне дали»

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Российская фигуристка Софья Самоделкина поблагодарила своего бывшего тренера Сергея Давыдова.

В апреле стало известно, что спортсменка перешла в группу Светланы Соколовской.

«Хотела бы поблагодарить Сергея Дмитриевича Давыдова и его команду за те годы, которые мы провели вместе. Я всегда буду ценить тот опыт, который мне дали. С уважением, Софья Самоделкина», – написала фигуристка.

Новая сила в фигурном катании: раньше к Соколовской приходили заканчивать, но благодаря Кондратюку (и Самоделкиной?) все изменилось

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