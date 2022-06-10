Россиянку Юлию Андрееву не избрали в технический комитет ISU

Россиянка Юлия Андреева не вошла в технический комитет Международного союза конькобежцев ( ) по одиночному и парному катанию.

По итогам голосования в комитет вошли Леена Лааксонен (Финляндия), Юкико Окабе (Япония), Эмили Биллоу (Швеция), Сюзан Линч (Австралия). Председателем избрали итальянца Фабио Бьянкетти.

Техком по танцам на льду возглавил американец Шон Реттстатт, полька Галина Гордон-Полторак сняла свою кандидатуру. В состав органа были избраны Хилари Селби (Великобритания), Давид Молина (Франция), Ингрид Шарлотт Вольтер (Германия).