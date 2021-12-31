Министр спорта РФ о травмах в группе Тутберидзе: «В какой-то момент здоровье перестает быть приоритетом, когда во главе всего встает результат»

Теги сборная России травмы Олег Матыцин женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова Алена Косторная ТАСС Дарья Усачева Фигурное катание

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о травмах в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. 

Три члена женской сборной России – Дарья Усачева, Александра Трусова и Алена Косторная – получили травмы в текущем сезоне. 

«УМО (углубленное медобследование) показывает, что можно, а что нельзя, в каком состоянии человек находится. Да, нагрузки в фигурном катании колоссальны.

Помимо того что идет большая нагрузка на ноги и спину, тренироваться приходится на льду.

У Этери Тутберидзе в «Хрустальном» огромный поток, жесткий режим конкуренции и при этом супермотивация, ведь спортсмены, которые попадают в ее группу, максималисты.

Конечно, в какой-то момент здоровье уже перестает быть приоритетом, когда во главе всего встает результат. Да, об этом можно спорить, но на самом деле так почти в любом виде спорта», — сказал Матыцин. 

Косторная – мимо олимпийского отбора из-за травмы, ей нельзя на лед 20 дней. Кто еще жив в группе Тутберидзе?

Давайте смиримся, что травма Усачевой – не последняя. Фигуристки и их близкие согласны на риск – другого система Тутберидзе не потерпит

Шквал травм у фигуристов: Трусова, Усачева, Ханю. Почему в олимпийский сезон их так много – и что с группой Тутберидзе?

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