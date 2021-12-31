Министр спорта РФ о травмах в группе Тутберидзе: «В какой-то момент здоровье перестает быть приоритетом, когда во главе всего встает результат»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о травмах в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Три члена женской сборной России – , и – получили травмы в текущем сезоне.

«УМО (углубленное медобследование) показывает, что можно, а что нельзя, в каком состоянии человек находится. Да, нагрузки в фигурном катании колоссальны.

Помимо того что идет большая нагрузка на ноги и спину, тренироваться приходится на льду.

У Этери Тутберидзе в «Хрустальном» огромный поток, жесткий режим конкуренции и при этом супермотивация, ведь спортсмены, которые попадают в ее группу, максималисты.

Конечно, в какой-то момент здоровье уже перестает быть приоритетом, когда во главе всего встает результат. Да, об этом можно спорить, но на самом деле так почти в любом виде спорта», — сказал Матыцин.

Косторная – мимо олимпийского отбора из-за травмы, ей нельзя на лед 20 дней. Кто еще жив в группе Тутберидзе?

Давайте смиримся, что травма Усачевой – не последняя. Фигуристки и их близкие согласны на риск – другого система Тутберидзе не потерпит

Шквал травм у фигуристов: Трусова, Усачева, Ханю. Почему в олимпийский сезон их так много – и что с группой Тутберидзе?