Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о своих новых программах.

– Еще не пришло время объявить новые программы?

– Нет, обычно это делается на сборах, когда основные постановки начинаются. Чтобы никто не повторял музыку. Потому что порой приезжаешь на соревнования, а там катают 20 человек один и тот же «восток», потом 20 человек одну и ту же «классику» в одной обработке, и ты сидишь и думаешь: «Ребята, это что?»

– Вернемся к твоим программам — может, хотя бы намекнешь, что это может быть?

– Короткая программа – это что-то огненное и яркое. А произвольная – это мои любимые, «сопливые» мотивы. Рассказываю серьезную историю.

– Почему «сопливые» мотивы — твои любимые?

– Потому что два разных образа. Один – такой яркий, дерзкий и резкий. Второй – кардинально другое, абсолютно все иное. Я люблю отличаться.

– Какая у тебя самая любимая программа за всю карьеру?

– Таких на самом деле будет много. Это «My Way», «Сумерки» мне очень нравилась. Короткая под Вивальди. Билли Айлиш — люблю не могу. Проще посчитать программы, которые мне не то что меньше нравились – скорее надоедали, – сказала Косторная.