ISU создаст рабочую группу для оценки возможных изменений системы квалификации фигуристов на Олимпиаду

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение создать рабочую группу для оценки возможных изменений системы олимпийской квалификации в фигурном катании.

Сейчас количество квот на Игр у каждой страны определяется на основе выступления на предолимпийском чемпионате мира, а также турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе.

С инициативой реформирования системы квалификации на олимпийский турнир выступила Венгрия.

Рабочая группа должна будет подготовить к свои предложения к следующему конгрессу , который пройдет в 2024 году.