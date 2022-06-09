ISU создаст рабочую группу для оценки возможных изменений системы квалификации фигуристов на Олимпиаду

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение создать рабочую группу для оценки возможных изменений системы олимпийской квалификации в фигурном катании.
Сейчас количество квот на Игр у каждой страны определяется на основе выступления на предолимпийском чемпионате мира, а также турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе.
С инициативой реформирования системы квалификации на олимпийский турнир выступила Венгрия.
Рабочая группа должна будет подготовить к свои предложения к следующему конгрессу ISU, который пройдет в 2024 году.