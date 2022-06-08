Тарасова о реформах в фигурном катании: «Не так страшно, как кажется. Мы в любом возрасте справимся с поставленной задачей»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о реформах Международного союза конькобежцев в фигурном катании.

«Замучаются реформировать. Потому что появились выдающиеся катальщики, выдающиеся исполнители, которые у нас были каждые четыре года. Девчонки все прыгают четверные.

Реформы? Это не страшно, как мне кажется. Мы в любом возрасте справимся с поставленной задачей. Мы так умеем.

А кто меняет фигурное катание? Люди, которые имеют к нему малое отношение? Люди, которым по 80 лет? Надо смотреть вперед! Они же сами ничего не сделали! Меняют фигурное катание тренеры и спортсмены», — сказала Тарасова.

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