Кирилл Алешин: «В группе Мишина я тренер по скольжению. Танцы и одиночное катание – разные виды, поэтому мне предстоит постоянно свои знания пополнять»

, выступавший в танцах на льду с Анастасией Скопцовой, рассказал, как начал работать тренером в группе .

«Мы с Настей должны были выступать в финале Кубка России, но перед соревнованиями я подхватил ковид. Точнее, после чемпионата России я остался на новогодние праздники дома, в Питере, чтобы отметить с родными. Нужно было возвращаться в Москву, и тренеры сказали сдать ПЦР-тест.

Самое странное, что в тот момент я чувствовал себя хорошо, но тест оказался положительным. И наверное, на психосоматике я действительно заболел. Тяжело. Температура под 39, нюх пропал... Естественно, остался дома, лечился. Через две недели сдал повторный тест. Он был отрицательным. Но времени на подготовку оставалось мало, а у нас в этом сезоне уже был похожий опыт перед турниром Дениса Тена в Казахстане. Я понял, что не выдержу, временами еще тяжело было дышать. В общем, приняли решение, что не поедем, и я остался в Питере теперь уже на отпуск.

Чтобы как-то двигаться, стал потихоньку выходить на лед к Елене Соколовой. Помогал и как-то неожиданно для себя оказался в группе Алексея Николаевича Мишина. Меня попросили поработать с ребятами. Алексей Николаевич давно подыскивал тренера по скольжению, и все сложилось как паззл. После первых тренировок я пришел к тому, что мне это нравится и, может быть, пора перевернуть страницу.

С середины апреля переключился на тренерскую работу. Алексей Николаевич с ребятами уехали на сбор в Армению. Туда же вскоре улетела ставить танцорам программы, и практически весь май я заменял ее, так что вплотную с группой Мишина стал работать на сборе в Кисловодске. Не все так легко. Одно дело кататься самому, другое -- работать со спортсменами, тем более с теми, с кем еще недавно выступал на соревнованиях. Так что, честно скажу, я не вполне еще освоился, только учусь. Подмечаю какие-то вещи у Татьяны Николаевны Прокофьевой, у Алексея Николаевича, а этот человек – кладезь знаний.

Официально я являюсь тренером по скольжению. В мои функции входят занятия скольжением, шаги, связки… Сейчас на сборе разбираем дорожки, новые правила. Танцы и одиночное катание – разные виды, поэтому мне предстоит постоянно свои знания пополнять», – сказал Алешин.