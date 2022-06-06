Скопцова о завершении карьеры: «Основная причина – здоровье Алешина и мое. И мы оба хотели попробовать себя в разных амплуа»

Российская фигуристка , выступавшая в танцах на льду с , рассказала, почему решила завершить спортивную карьеру.

«Во многом, честно, из-за здоровья. Из-за здоровья Кирилла и меня в частности. Это основная причина. И мы оба хотели попробовать себя в разных амплуа, в разных сферах.

Кирилл потрясающий тренер, когда мы только начали кататься, я сильно отставала от него по уровню, и он, будучи достаточно молодым, очень доходчиво мне все объяснял. У него талант к этому.

Мы понимали, что из-за здоровья завершение карьеры произойдет достаточно скоро. Можно было как-то это оттянуть, с помощью медицины как-то пытаться продолжать карьеру, но это было бы достаточно проблематично.

Кирилл закончил почти сразу после чемпионата России. Я сразу поняла, что без него не смогу кататься. Спорта, фигурного катания, для меня без Кирилла не существует, я поняла, что не смогу без него кататься. Я достаточно сложный человек в работе, и, думаю, без Кирилла это было бы невозможно.

Из-за проблем со здоровьем мы боялись, что из-за здоровья в какой-то момент могли не получить допуск на соревнования. В какой-то момент Кирилл подошел и сказал, что хочет попробовать себя в роли тренера, я его поддержала. Не было никаких обид, мы просто поговорили, и я почти сразу поняла, что тоже буду заканчивать.

По поводу оценок на чемпионате России мне сложно судить. У меня есть свое определенное мнение, но что было, то было, не хочется это поднимать. Я уже говорила в нескольких интервью, что судьи видят по-другому. Я не хочу посягнуть на их работу, они знают что делают.

У меня есть ощущение, что карьера поделилась на две части – до и после взрослого спорта. Это вообще разный спорт, думаю, многие со мной согласятся. Наверное, главное достижение в карьере – чемпионка мира среди юниоров», – сказала Скопцова.