Скопцова – Алешину: «Кирилл, спасибо тебе за прекрасные 10 лет моей жизни, за смех, за слезы. Ты мой самый близкий друг, ты моя семья»

Российская фигуристка , выступавшая в танцах на льду с , написала пост с благодарностями.

Сегодня стало известно, что Скопцова и Алешин завершили спортивную карьеру.

«Я просто хочу поблагодарить всех, кто был рядом с нами: семья, тренерский штаб, друзья, болельщики. Мы очень любим вас и безмерно вам благодарны!

Кирилл, спасибо тебе за прекрасные десять лет моей жизни, за смех, за слезы, за все спасибо. Ты мой самый близкий друг, ты моя семья.

И не было бы так больно, если бы мы не любили этот спорт так сильно. Но все будет хорошо, я же пообещала», – написала Скопцова.