Скопцова – Алешину: «Кирилл, спасибо тебе за прекрасные 10 лет моей жизни, за смех, за слезы. Ты мой самый близкий друг, ты моя семья»

Теги сборная России танцы на льду Анастасия Скопцова Кирилл Алешин Фигурное катание

Российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступавшая в танцах на льду с Кириллом Алешиным, написала пост с благодарностями.

Сегодня стало известно, что Скопцова и Алешин завершили спортивную карьеру.

«Я просто хочу поблагодарить всех, кто был рядом с нами: семья, тренерский штаб, друзья, болельщики. Мы очень любим вас и безмерно вам благодарны!

Кирилл, спасибо тебе за прекрасные десять лет моей жизни, за смех, за слезы, за все спасибо. Ты мой самый близкий друг, ты моя семья.

И не было бы так больно, если бы мы не любили этот спорт так сильно. Но все будет хорошо, я же пообещала», – написала Скопцова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные