Елена Вайцеховская: «Мне абсолютно не интересны маленькие девчушки «Хрустального». Неважно, какая музыка – программа будет одна и та же»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от интервью с тренером .

«Почему Тутберидзе не так часто ходит на интервью? Мне трудно здесь ответить, потому что я не настолько слежу за ее жизнью. Я всегда смотрю чисто эгоистично со своей позиции.

Она мне была безумно интересна как тренер в 2012 году. Я получила такое большое удовольствие, когда с ней разговаривала. Потом приезжала к ней в «Хрустальный», мы второе интервью сделали, мне был безумно интересен ее взгляд.

Не могу сказать, что она легкий собеседник. Мне приходилось какие-то вещи из нее тянуть, потому что у нее не чувствовалось уверенности, что она тот человек... По поводу Плющенко она говорила: «Кто я такая, чтобы давать Плющенко какие-то оценки».

Стоило больших усилий, чтобы все-таки как-то выводить ее на разговор. В этом плане она не самый простой собеседник, но я всегда старалась идти навстречу, потому что мне реально это было интересно.

А сейчас я поняла, что мне гораздо более интересны какие-то другие тренеры. Не потому, что я как-то не так отношусь к Этери, а потому, что я прекрасно понимаю... Сейчас я не знаю, что будет после изменения возрастных рамок. Но до нынешнего сезона я прекрасно понимала, что я увижу.

Вот почему мне абсолютно не интересны эти маленькие совсем девчушки «Хрустального», потому что я прекрасно знаю, что там будет. Неважно, какая музыка, программа будет одна и та же», – сказала Вайцеховская в подкасте «Ход коньком».

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