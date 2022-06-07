Депутат Свищев о повышении возрастного ценза в фигурном катании: «Считаю, что это дискриминация по возрастному признаку. Все сделано против наших девушек»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Считаю, что фигуристы и чиновники приняли такое решение от безысходности. Не могут ничего поделать с нашими звездами фигурного катания. До того у нас мощная школа фигурного катания, до того у нас юные, мощные, самые сильные в мире фигуристы.

Конечно, это наших конкурентов бросает в ужас. Они ничего не могут с этим поделать. Считаю, что это дискриминация по возрастному признаку. Почему нельзя выступать, если ты даже сильнее взрослых спортсменов. Я такого, конечно, еще не видел. Все это сделано против наших девушек.

Но мне кажется, это ошибка, это тормозит развитие фигурного катания. Если спортсмены в столь юном возрасте могут исполнять сложнейшие элементы, этому надо радоваться, такими надо гордиться. Но чиновники приняли другое решение.

Но ничего. Согласен со многими специалистами фигурного катания, что это не ослабит наших российских фигуристов – они все равно будут доминировать. Надо не ограничивать кого-то, а лучше тренироваться, приглашать наших специалистов. Почему у нас получается, а у них нет?» – сказал Свищев.

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