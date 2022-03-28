Ренат Лайшев: «Думаю, Пападакис осознает, что без соперничества с нашими фигуристами все медали ЧМ – туфта. Именно этим я объясняю ее слова»

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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова олимпийской чемпионки в танцах на льду Габриэлы Пападакис.

«Отсутствие россиян на чемпионате мира – это нечто особенное. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения», – заявила Пападакис.

«Пользуясь случаем, поздравляю Аню Щербакову с днем рождения. Желаю ей всего самого лучшего, пусть продолжает нас радовать.

Что касается слов Пападакис, то они себя так ощущают. Они понимают, что чемпионат мира без русских – профанация. Думаю, Пападакис осознает, что без соперничества с нашими фигуристами все медали этого турнира – туфта. Именно этим я объясняю такие слова», – сказал Лайшев.

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