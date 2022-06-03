Наталья Бестемьянова: «Скопцова и Алешин не входят в лучшую тройку, и в ближайшие несколько лет этого не предвидится. Поняли, что тратить на это жизнь не нужно»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду отреагировала на новость о завершении карьеры дуэта – .

«Мы все хорошо отзываемся о всех наших парах. Они на каком месте были, чтобы попасть в сборную России? Они в лучшую тройку не входят! И в ближайшие несколько лет этого не предвидится. Поэтому Скопцова и Алешин поняли, что не смогут дотянуться до этих целей, что тратить на это жизнь не нужно. Так что будут дотягиваться до них в других областях.

Это их решение. Могу только уважать его. Конечно, очень жаль. С одной стороны, радостно, что у нас в стране такое количество замечательных фигуристов, с другой, к сожалению, кому-то в этой ситуации приходится выбирать», – сказала Бестемьянова.