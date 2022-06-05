Щербакова о благотворительной выставке собак: «Еле удерживаюсь, чтобы не утащить их всех»

Олимпийская чемпионка поделился впечатлениями от посещения благотворительной выставки собак.

— Ты только что раздала, наверное, под тысячу автографов. Насколько сложно для тебя коммуницировать с таким количеством людей?

— Мне сейчас это было совершенно не волнительно и не утомительно. Наоборот, я таким позитивом от этого заряжаюсь. С огромным удовольствием со всеми пообщалась, сфотографировалась. Атмосфера здесь не похожа на соревнования, она более дружелюбная. Люди задают совершенно обычные вопросы, я со всеми с радостью разговариваю.

— Тебе сегодня подарили целых два ведра мороженого.

— О да. Подарков было много, дарят цветы. Разные люди дарят мне ведра мороженого, это удивительно. Еще подарили Бин Дунь-Дуня с наклеечкой для Мафии (кошка Анны), так что подарок будет доставлен.

— Что будешь делать с подаренными ведрами мороженого?

— Принесу домой, а там, может, сестра возьмет. Или родители. Пока не знаю, но семья у нас большая, так что не пропадет.

— Нет ли желания взять еще собачку домой?

— Ой, находясь на этих выставках, еле удерживаюсь, чтобы не утащить их всех. Но не знаю, может быть.

— Здесь есть две собаки, которые тебе очень близки. Чего тебе стоит уйти сегодня без них?

— Это правда. На съемке (рекламы мероприятия) была с двумя прекрасными, очень милыми собаками. Они тоже из приюта, поэтому когда я только зашла в комнату, они зажались, перепугались. И перед тем, как началась съемка, мы часа полтора ходили за ними. Я общалась с ними, гладила, кормила. И уже на съемке они разлеглись на мне, спокойные такие стали.

Конечно, ко всем нужен свой подход. С ними и расставаться тяжело было — сейчас увидела их на выставке, и сразу к ним захотелось. Очень хочется их всех к себе взять, но я делаю все, что в моих силах, чтобы каждый из них обрел дом. Не исключаю, что с кем-то из них в итоге уйду сегодня, но я еще должна учитывать, что дома у меня уже есть большая собака — мальчик. Те собачки, с которыми я снималась, тоже мальчики, а мальчики с мальчиками не очень ладят. Это тоже надо учитывать.

— Есть ли надежда, что твой папа согласится, что вам ещё нужна собака? Знаю, что он немного сомневается на этот счет.

— У него еще аллергия небольшая присутствует, поэтому за то, что у нас уже так много животных дома, ему нужно сказать спасибо — для него это уже подвиг. Но если я молча приду с собакой, кто мне что скажет? – сказала Щербакова.