«На вопросы о фигурном катании не отвечаю». Анна Щербакова посетила благотворительную выставку собак

Олимпийская чемпионка рассказала, как начала сотрудничать с фондом помощи бездомным животным.

5 июня фигуристка стала гостем благотворительной выставки «Всем по собаке».

«После того, как соревнования в сезоне закончились, начала (сотрудничать) с «Всем по собаке». Была уже на выставке кошек, сегодня – на выставке собак.

Они сами увидели, что я в интервью говорила, что хочу помогать бездомным животным, что у меня уже есть и кошка, и собаки. Они предложили, и я была безумно рада такой возможности.

Как проходит межсезонье? На вопросы о фигурном катании не отвечаю», – сказала Щербакова во время выставки.