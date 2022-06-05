«На вопросы о фигурном катании не отвечаю». Анна Щербакова посетила благотворительную выставку собак

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, как начала сотрудничать с фондом помощи бездомным животным. 

5 июня фигуристка стала гостем благотворительной выставки «Всем по собаке». 

«После того, как соревнования в сезоне закончились, начала (сотрудничать) с «Всем по собаке». Была уже на выставке кошек, сегодня – на выставке собак. 

Они сами увидели, что я в интервью говорила, что хочу помогать бездомным животным, что у меня уже есть и кошка, и собаки. Они предложили, и я была безумно рада такой возможности. 

Как проходит межсезонье? На вопросы о фигурном катании не отвечаю», – сказала Щербакова во время выставки. 

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