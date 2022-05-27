Александра Бойкова: «С днем рождения, прекрасный город на Неве! Сложно передать словами мою любовь и привязанность к тебе»

Чемпионка Европы в парном катании опубликовала пост о 319-летии Санкт-Петербурга.

«С днем рождения, прекрасный город на Неве! Наверное, очень сложно передать словами мою любовь и привязанность к тебе.

Каждый раз, уезжая даже на пару дней, я с радостью возвращаюсь в твои объятия. Пусть они и обвивают меня холодным морским ветром, иногда опрыскивают как из пульверизатора и пронизывают до дрожи. Но я люблю тебя, Петербург!

Люблю за красоту, стиль и утонченность. Люблю за добрых, вежливых и отзывчивых людей. Люблю за узкие улицы Петроградки, невероятные жилые дома Чернышевской, запах метро, уникальные виды с крыш и ночные разводы мостов.

Завершить мои признания я бы хотела строчками моего любимого поэта – Анны Ахматовой – о Петербурге:

«Мне не надо ожиданий

У постылого окна

И томительных свиданий.

Вся любовь утолена.

Ты свободен, я свободна,

Завтра лучше, чем вчера, –

Над Невою темноводной,

Под улыбкою холодной

Императора Петра», – написала Бойкова.