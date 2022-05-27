Александра Бойкова: «С днем рождения, прекрасный город на Неве! Сложно передать словами мою любовь и привязанность к тебе»

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова опубликовала пост о 319-летии Санкт-Петербурга.
«С днем рождения, прекрасный город на Неве! Наверное, очень сложно передать словами мою любовь и привязанность к тебе.
Каждый раз, уезжая даже на пару дней, я с радостью возвращаюсь в твои объятия. Пусть они и обвивают меня холодным морским ветром, иногда опрыскивают как из пульверизатора и пронизывают до дрожи. Но я люблю тебя, Петербург!
Люблю за красоту, стиль и утонченность. Люблю за добрых, вежливых и отзывчивых людей. Люблю за узкие улицы Петроградки, невероятные жилые дома Чернышевской, запах метро, уникальные виды с крыш и ночные разводы мостов.
Завершить мои признания я бы хотела строчками моего любимого поэта – Анны Ахматовой – о Петербурге:
«Мне не надо ожиданий
У постылого окна
И томительных свиданий.
Вся любовь утолена.
Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера, –
Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра», – написала Бойкова.