Илья Малинин: «Планирую вставлять четверной аксель в программу. Буду пробовать расстановку с семью четверными»

Американский фигурист Илья Малинин рассказал, что планирует тренировать программу с семью четверными прыжками и включить в нее четверной аксель.

«Каскад 4+4 я прыгаю для развлечения. Каскады из четверных забирают много энергии, это сложно с психологической точки зрения, это влияет на всю программу.

Например, если я прыгну каскад из двух четверных тулупов, то уже не смогу повторить другой квад. Это плохо, если собираешься делать программу с четверными.

Что касается четверного акселя – сейчас я планирую вставлять его в программу, как и все остальные квады. Буду пробовать расстановку с семью четверными», – сказал Малинин в подкасте .

17-летний Илья Малинин покорил четверной аксель, за которым так охотится Ханю. В чем странный культ этого прыжка?