Алексей Ягудин: «В моем понимании у Малинина первый в истории чистый четверной аксель, а не просто попытка показать не доведенный до ума элемент, как у Ханю»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин оценил попытку американского фигуриста исполнить четверной аксель.

«С этим мальчиком я, можно сказать, познакомился по соцсетям и трансляциям турниров примерно год назад, так что я, конечно, в курсе существования этого парня. Он очень одаренный, просто невероятно талантливый.

В моем понимании, видении ситуации, это первый в истории чисто приземленный, абсолютно докрученный четверной аксель в фигурном катании. Не просто попытка показать не доведенный до ума элемент на Олимпиаде, которого и близко не было на тренировках, как это было у , а полноценно выполненный прыжок.

Алексей Николаевич Мишин сказал, что на его веку не будет таких сложных элементов, и я рад, что это не так. И я хочу поздравить Илью как первого в мире, кто сделал чистый четверной аксель, хоть пока и на тренировке. Что касается его перспектив, то хотелось бы, чтобы он добавил к званию короля тренировок еще и успех на соревнованиях. У него для этого все есть.

Жалко, что Малинин не выступает за Россию? Ну, во-первых, жалко у пчелки в попке. А во-вторых, у него ведь все равно русские корни, а русская нация чрезвычайно одаренная. Поэтому не имеет значения, за кого он выступает на соревнованиях. Главное, что частица русских корней в том числе и помогла ему стать первым, кто сделал четверной аксель.

Конечно, очень многое завязано на работе, на условиях для тренировок, но и то, что в тебе заложено с рождения, тоже играет роль. И это гораздо ценнее», – сказал Ягудин.

Малинин со степ-аутом исполнил четверной аксель на тренировке