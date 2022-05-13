Татьяна Тарасова: «Мне кажется, Малинин не хотел бы выступать за Россию»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что американский фигурист Илья Малинин чисто исполнил на тренировке четверной аксель.

«Я видела четверной аксель , он молодец.

Жалко ли, что он выступает не за нас? Я считаю, что все так, как должно быть – у него живут там родители, он там родился.

Если болельщики хотят пригласить его в Россию, то пусть выделяют деньги на переезд, на лед, на тренировки и на тренера. Мне кажется, он бы не хотел выступать за нас», – сказала Тарасова.

Илья Малинин чисто исполнил четверной аксель на тренировке