Глава Федерации регби России о деле Валиевой: «Историю с Камилой раздули. Норвежские лыжники – астматики, им разрешены мощнейшие стимуляторы»

Глава Федерации регби России Игорь Артемьев поделился мнением о допинговом деле фигуристки .

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин в декабре 2021 года. На Олимпиаде-2022 фигуристка стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за допингового расследования.

«Когда смотришь на американских гимнасток, то можно только уверовать в чудо и какие-то новейшие технологии, при которых можно получить такую силу, выносливость, мышечную массу.

А когда видишь, что больше половины норвежских лыжников – астматики с детства, по-моему, 76%, то думаешь, что-то здесь не так. Я не слышал, чтобы в нашей сборной лыжники были астматиками.

Что касается Валиевой, то не знаю ни дозировки препарата, ни как долго он выводится. Но, конечно, нам нужно было очень сильно беречься после скандала в Сочи и вообще не давать повода.

Конечно, эту историю раздули. Жалко эту девочку, очень жалко. Но не знаю, что произошло. Кто-то точно недоглядел», – сказал Артемьев.

«А почему (норвежские лыжники) – астматики? Им официально разрешены мощнейшие стимуляторы. Это амфетамин. Можно бежать, как лошадь, не спать, не чувствовать усталости.

Вот такие астматики. Астматический статус можно поставить почти любому человеку. Мы все немного от пыльцы кашляем или переносим другие детские аллергии», – цитирует Артемьева Sport24.

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