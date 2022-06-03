Железняков о том, что Валиева и Щербакова будут выступать в шоу: «Это не сигнал к окончанию карьеры. Просто им нужна движуха»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о том, что олимпийские чемпионки и летом будут выступать в шоу.

Валиева исполнит главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек», Щербакова выступит в шоу Ильи Авербуха.

«Нет, это не сигнал к окончанию карьеры. Фигурное катание – это то, чем они занимаются с самого детства. Это их образ жизни.

Просто им нужна движуха, которая сейчас стоит, как болото. И пусть они выпускают эту энергию, что копится в них. Главное – чтобы они направляли ее в хорошее русло и показывали людям правильный пример», – сказал Железняков.