Трусова может пробежать спринт на Неделе легкой атлетики в Москве

Серебряный призер Пекина-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова может выступить не в одной дисциплине на Неделе легкой атлетики в Москве.
Об этом заявила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.
Неделя легкой атлетики пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках». Ранее сайт телеканала «Матч ТВ» сообщал, что Трусова выступит 9 июня в прыжках в длину.
«Участие Трусовой в прыжках в длину? Вроде это держалось в секрете. Может, она еще и спринт побежит», – сказала Привалова.