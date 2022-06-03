Трусова может пробежать спринт на Неделе легкой атлетики в Москве

Серебряный призер Пекина-2022 в женском одиночном катании может выступить не в одной дисциплине на Неделе легкой атлетики в Москве.

Об этом заявила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

Неделя легкой атлетики пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках». Ранее сайт телеканала «Матч ТВ» сообщал, что Трусова выступит 9 июня в прыжках в длину.

«Участие Трусовой в прыжках в длину? Вроде это держалось в секрете. Может, она еще и спринт побежит», – сказала Привалова.