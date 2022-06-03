Ирина Привалова о выступлении Трусовой в легкой атлетике: «Это правда. Фигуристы имеют очень хорошую легкоатлетическую подготовку»

Исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала новость об участии фигуристки в легкоатлетическом турнире в Москве.

Ранее на сайте телеканала «Матч ТВ» появилась информация, что Трусова выступит 9 июня в прыжках в длину.

«Да, это правда. Достаточно необычно, что Трусова будет участвовать в наших соревнованиях.

Фигуристы имеют очень хорошую легкоатлетическую подготовку. Легкая атлетика поможет Саше для того, чтобы она лучше выступала в своем основном виде спорта», – сказала Привалова.

«Думаю, что Трусова будет работать со своими специалистами и никого дополнительно привлекать не станет. Они прекрасно справятся сами.

Чтобы натренировать человека прыгать четверные прыжки, нужно быть очень высокой квалификации. Кроме того, я знаю, много специалистов из легкой атлетики работают с фигуристами. Поэтому тут у неё уже есть помощники», – цитирует Привалову RT.

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