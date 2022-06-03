«Трусова – великая спортсменка, интересно, как она выступит в легкоатлетических видах». ВФЛА подтвердила участие Александры в соревнованиях

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подтвердила, что фигуристка выступит на легкоатлетическом турнире в Москве.

«Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании Александра Трусова выступит в один из дней на Неделе легкой атлетики. Дисциплина и день, в который выйдет на старт фигуристка, пока держатся в секрете», – говорится в телеграм-канале ВФЛА.

Ранее сайт телеканала «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник сообщил, что Трусова выступит 9 июня в прыжках в длину.

Пресс-секретарь ВФЛА Алла Глущенко прокомментировала новость о выступлении фигуристки.

«Да, это правда, Александра Трусова действительно будет выступать и примет участие в одном из видов легкой атлетики. В каком именно мы пока не раскрываем, чтобы это было сюрпризом.

Было бы очень здорово, чтобы в будущем фигуристки и спортсменки из других видов тоже приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике. Мы открыты и всех ждем.

Всегда интересно, как соревнуются спортсмены. Футболисты всегда говорят, что бегают быстро 100 метров, вот и нам очень интересно.

Трусова – великая спортсменка, очень интересно как она выступит в легкоатлетических видах, в виде спорта, который является основой для всех других видов спорта. Мы надеемся, что участие Трусовой поможет в популяризации легкой атлетики.

Но мы ничего нового не открываем, у нас очень много запросов на Марию Ласицкене на различные виды, Юра Борзаковский тоже наш частый гость. Это нормальная практика, которой мы часто пользуемся», – цитирует Глущенко Metaratings.