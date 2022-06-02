Соколовская подтвердила переход Самоделкиной: «Максимум того, что зависит от меня и от моей команды, мы для Софьи сделаем»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о переходе Софьи Самоделкиной в свою группу.

Ранее 15-летняя фигуристка тренировалась у Сергея Давыдова.

«Конечно, я взяла Софью. Для меня это очень большая ответственность. Когда Софа пять лет назад 10-летним ребенком уходила от Лилии Биктагировой, которая работает со мной в одной команде, она прыгала недокрученные тройные, а возвращается уже девушкой, другой рост, вес, статус.

Они провели огромную работу с Сергеем, он очень много для Софьи сделал.

Естественно, я сразу проверила все снимки по ноге (фигуристка восстанавливается после травмы – Sports.ru), Софья выступила на шоу Ильи Авербуха, но прыгать не смогла. Сейчас после отпуска потихоньку вкатываемся, 6 июня улетаем на сбор в Кисловодск.

Максимум того, что зависит от меня и от моей команды, мы для Софьи сделаем, главное – здоровье и не торопиться. Возраст 15-17 лет сложный для девочек», – сказала Соколовская.