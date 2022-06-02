Плющенко о возможных итогах конгресса ISU: «Мы, как солдаты, готовимся ко всему»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился ожиданиями от конгресса ISU, который с 6 по 10 июня пройдет в Таиланде.

«У нас есть Министерство спорта, федерация, специально обученные люди в олимпийском комитете. Я уверен, что наши будут делать все возможное, чтобы у нас все было хорошо.

А мы, как солдаты, готовимся ко всему. У меня в клубе все остались кататься за Россию», – сказал Плющенко.

Ранее ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

Расписание конгресса ISU в Таиланде: там рассмотрят повышение возрастного ценза до 17 лет и выберут президента организации