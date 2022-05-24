Александра Бойкова: «У меня склонность к полноте: если добавляю в рацион мясо, фрукты и сыр, приходится компенсировать – бегать по 30-40 минут»

Российская фигуристка , выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала о питании.

«Мой рацион в основном состоит из жиров и клетчатки. Завтрак – горсть кешью и чашка кофе. На обед я ем яблоко, «твикс» и опять же пью кофе (без него слишком тяжко приходится). Почему такой странный набор – ответ прост: я не могу тренироваться на полный желудок. Вечером у меня чаще всего бывает салат из помидоров черри, огурцов и авокадо с оливковым маслом.

По выходным, правда, я стараюсь обедать нормально – есть запеченную красную рыбу, например.

В отпуске, конечно, ем более разнообразно, но именно из-за этого как раз я не могу себе позволить просто лежать на пляже. У меня есть склонность к полноте, и как только я добавляю в рацион мясо, фрукты, сыр, да и рыбы больше начинаю есть, то приходится это компенсировать – и бегать ежедневно по 30-40 минут. Но вот от сладкого я даже в отпуске отказываюсь – может, поэтому не так сильно поправляюсь на отдыхе», – сказала Бойкова.

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