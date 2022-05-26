«Я не так часто бываю на подобных мероприятиях, но мимо этого пройти не смогла!» Загитова получила премию первых леди

Олимпийская чемпионка рассказала о посещении светского мероприятия.

«Вчера я посетила премию First Ladies Awards Russia’21 («Премия первых леди»).

И не просто как гость, мне была вручена награда в номинации Lady Brilliance, грани таланта.

Вы знаете, что я не так часто бываю на подобных мероприятиях, но мимо этого пройти не смогла! Мне кажется, что здесь были упомянуты очень важные в обществе темы и, конечно, особенно приятным стало то, что все номинации создавались и подбирались индивидуально под каждого участника.

Было бы здорово, если бы таких мероприятий стало больше, а я пока поделюсь с вами фотографиями вчерашнего образа. Как вам кажется, мое платье подходит под номинацию?» – написала Загитова в телеграм-канале.