«Я не так часто бываю на подобных мероприятиях, но мимо этого пройти не смогла!» Загитова получила премию первых леди

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о посещении светского мероприятия. 

«Вчера я посетила премию First Ladies Awards Russia’21 («Премия первых леди»). 

И не просто как гость, мне была вручена награда в номинации Lady Brilliance, грани таланта.

Вы знаете, что я не так часто бываю на подобных мероприятиях, но мимо этого пройти не смогла! Мне кажется, что здесь были упомянуты очень важные в обществе темы и, конечно, особенно приятным стало то, что все номинации создавались и подбирались индивидуально под каждого участника.

Было бы здорово, если бы таких мероприятий стало больше, а я пока поделюсь с вами фотографиями вчерашнего образа. Как вам кажется, мое платье подходит под номинацию?» – написала Загитова в телеграм-канале. 

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