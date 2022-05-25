Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала информацию о своем отчислении из РАНХиГС.

Ранее сообщалось, что фигуристка может прекратить учебу в вузе из-за пропуска занятий и неуспеваемости.

«Ребят, я просто не знаю, как я снова оказалась в универе, ведь говорят, что я отчислена. Не знаю вообще, как так получилось.

Нет, я не забирала свои документы, это я вам заранее говорю», – сказала Загитова.

Загитова учится на втором курсе РАНХиГС на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».

В РАНХиГС опровергли информацию о том, что Загитовой грозит отчисление