Загитова пошутила о слухах про отчисление: «Не знаю, как я снова оказалась в универе. Нет, не забирала документы»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала информацию о своем отчислении из РАНХиГС.

Ранее сообщалось, что фигуристка может прекратить учебу в вузе из-за пропуска занятий и неуспеваемости.

«Ребят, я просто не знаю, как я снова оказалась в универе, ведь говорят, что я отчислена. Не знаю вообще, как так получилось.

Нет, я не забирала свои документы, это я вам заранее говорю», – сказала Загитова.

Загитова учится на втором курсе РАНХиГС на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика». 

В РАНХиГС опровергли информацию о том, что Загитовой грозит отчисление

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